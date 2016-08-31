傳陸戰66旅進駐復興崗 國防部：非事實
媒體報導海軍陸戰隊66旅步兵營進駐復興崗營區，國防部今天表示，報導內容並非事實。國防部指出，國軍相關兵力駐地調整，會依作戰實際需求，作整體評估規劃。
媒體報導，為提升台北衛戍區的緊急應變戰力，國防部已決定將海軍陸戰隊66旅一個步兵營，進駐位於北投的復興崗校區，成為首度駐防中樞衛戍地帶的陸戰隊，將與位於圓山忠烈祠旁的憲兵裝步239營，同時成為臨戰期間或是戰時的自衛戰鬥及應援部隊。
國防部指出，報導內容並非事實。國防部強調，國軍相關兵力駐地調整，是基於官兵生活照顧、防衛作戰需求為考量，會依作戰實際需求，作整體評估規劃。1050831
(中央社)
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