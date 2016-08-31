印度成體育弱國 種姓制度疑是根源

特派員看世界專欄擁有近12.9億人口的印度，最近因里約奧運引起矚目，但受矚目的不是奧運成績優秀，而是36年來印度只獲得一面奧運金牌，讓印度媒體以恥辱形容。

印度總統穆克吉（Pranab Kumar Mukherjee）29日親自頒發印度體育最高榮譽拉吉夫．甘地體育競賽獎章（Rajiv Gandhi Khel Ratna Award），給這次在里約奧運為印度拿下好成績的運動員，包括拿下1銀1銅的羽球和角力女將辛度（PV Sindhu）及馬里克（Sakshi Malik）。

不過，印度在里約奧運1銀1銅的成績，在參賽各國中僅名列第67名。

調閱奧運紀錄，印度從1990年就參加奧運，算是亞洲最早參加的國家（當時為英國殖民），並在1928年到1980年間，靠著在印度流行的曲棍球在奧運拿下8面金牌，但在1980年之後的36年間，卻只剩下射擊好手賓德拉（Abhinav Bindra）在2008年北京奧運奪下印度唯一的金牌。

因此，不少印度媒體在里約奧運期間，紛紛以體育版頭條刊登「恥辱」、「失望」等字眼表達不滿，並探討原因，多數分析認為，官僚腐敗，讓資源無法真正用在長期培育選手上，是印度成為奧運體育弱國的主要原因。

例如在里約奧運為印度奪下女子體操跳馬項目第4名的卡瑪卡（Dipa Karmakar），她的物理治療師被官僚系統以「沒有必要的浪費」留在印度；當卡瑪卡在跳馬晉級決賽後，印度官僚系統才趕快為物理治療師買機票去里約。

還有印度媒體計算，印度這次發給在奧運奪獎選手的獎金，比平日培訓選手的經費還多。

過去兩屆冬季奧運會印度的唯一參賽代表卡許文（Shiva Keshavan）就一度差點因募不到款而放棄體育事業。他曾說，希望印度能有制度地選拔、培育運動員。

但即使報章集中在印度官僚系統投入體育資源不足，選手常因太窮募不到款受訓與出賽；但非洲的肯亞和中美洲的牙買加也很窮，這兩國卻能長期囊括長跑和短跑等奧運田徑項目獎牌。

因此，有人認為，印度體育風氣不盛，才是成為奧運弱國的原因。

常到中國大陸講學的印度尼赫魯大學（JNU）國際關係學院東亞研究所教授謝鋼（Srikanth Kondapalli）一次比較中印的體育風氣說，在中國大陸，大學校園經常可看到很多學生在運動，可在印度的大學校園內，找不到一個人在運動。

40多歲、肚子挺得大大的企業中階主管庫瑪（Kumar）也坦承，他自己和朋友之間，確實沒有人愛運動，能夠想到曾經運動過的項目，只有小時候玩玩板球而已。

的確，在印度，頂多看到小朋友一起在空地上玩著印度全國熱愛的板球之外，偶而看到少數年輕人在社區慢跑，但多數人的運動頂多就是散步而已。

著名的印度寶萊塢，明星們也不像美國好萊塢明星那樣愛運動，要到熱衷健身的寶萊塢「3K天王」之一沙爾曼汗以健美形象在螢光幕受到觀眾喜愛，才帶動寶萊塢健身風潮。

印度學者馬炯達（Boria Majumdar）認為，印度體育落後主要是印度文化沒有運動的元素，因為種姓制度鄙視體力活動，注重精神修行，所以現在的印度教育，體育也被放在次要地位。

曾在「印度時報」工作，且出版過印度運動史書籍的新加坡國立大學訪問學者森（Ronojoy Sen）也認為，印度根深蒂固的種姓階級，讓不同階層的人無法一起參與同一體育活動，成了印度體育不發達的根源之一。

在這次里約奧運後，印度總理莫迪宣布設立專責小組，想為未來的奧運做好準備；但想要打破印度體育弱國的現狀，可能要從印度人不愛運動的根本觀念和教育著手。1050831

(中央社)