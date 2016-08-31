陸男全裸搶害羞女 栽在中國大媽手上

大陸廣西賀州市警方近日偵破一宗奇葩搶劫案，嫌犯認為「脫掉衣服，女孩子不敢看」，因此在夜間多次全裸搶劫獨身女子，但最後協助警方捉賊的，是一群常在案發地附近廣場跳舞的大媽。

明報引述廣西電視台報導，今年7月起，賀州市公安局有派出所分別收到3宗報案，指有獨身女子在城區靈峰山腳被一名全裸的年輕男子搶劫。

警方翻查附近一帶閉路電視，截取嫌犯的相片，並找來經常在靈峰廣場跳舞，一個叫「漂亮阿姨」的大媽團，到街頭巷尾派發傳單通緝嫌犯。

25日，5個正在靈峰廣場跳舞的「漂亮阿姨」向警方舉報，表示她們在靈峰山腳發現疑似搶劫嫌犯，順利幫住警方拘捕這名左姓嫌犯。

左嫌被捕後供稱因為缺錢所以犯案，3次搶劫共搶到一支手機和現金。喜歡裸體搶劫是因為，脫掉衣服「給女孩看，女孩子不敢看啊」，警員追問：「你就覺得好搶一點？」男子說：「嗯，所以就搶了。」

有網友笑稱，裸體搶劫「想法不錯」，但年輕少女或許不敢看，「阿姨長這麼大，什麼沒見過」，使嫌犯栽了一個大跟頭。1050831

(中央社)