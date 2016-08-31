陸男全裸搶害羞女 栽在中國大媽手上
大陸廣西賀州市警方近日偵破一宗奇葩搶劫案，嫌犯認為「脫掉衣服，女孩子不敢看」，因此在夜間多次全裸搶劫獨身女子，但最後協助警方捉賊的，是一群常在案發地附近廣場跳舞的大媽。
明報引述廣西電視台報導，今年7月起，賀州市公安局有派出所分別收到3宗報案，指有獨身女子在城區靈峰山腳被一名全裸的年輕男子搶劫。
警方翻查附近一帶閉路電視，截取嫌犯的相片，並找來經常在靈峰廣場跳舞，一個叫「漂亮阿姨」的大媽團，到街頭巷尾派發傳單通緝嫌犯。
25日，5個正在靈峰廣場跳舞的「漂亮阿姨」向警方舉報，表示她們在靈峰山腳發現疑似搶劫嫌犯，順利幫住警方拘捕這名左姓嫌犯。
左嫌被捕後供稱因為缺錢所以犯案，3次搶劫共搶到一支手機和現金。喜歡裸體搶劫是因為，脫掉衣服「給女孩看，女孩子不敢看啊」，警員追問：「你就覺得好搶一點？」男子說：「嗯，所以就搶了。」
有網友笑稱，裸體搶劫「想法不錯」，但年輕少女或許不敢看，「阿姨長這麼大，什麼沒見過」，使嫌犯栽了一個大跟頭。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。