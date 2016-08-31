Youbike大當機 新北已修復好10站

YouBike系統疑因台中、彰化地區系統更新出現異常，導致全系統大當機，今天（31日）凌晨5時起全面暫停營業，新北市交通局主祕吳國濟表示，已要求廠商派員直接帶著筆電到各大站手動修復，上午10時半左右已修好10站，預計今天下班前可修復完全市304站的四分之一，修復進度將每小時在Youbike官網、交通局網站及LINE「我的新北市」群組更新。

吳國濟表示，由於新北市Youbike多達304站、6430柱、8100輛車，在人力有限下，以租借量較大站體及周邊可供調度的3到4站優先修復，並採取「可還不能借」機制，目前已修復好捷運三重站3號出口、頂溪1號出口、蘆洲站、板橋站3號出口、府中站3號出口、三重先嗇宮站、板橋縣民大道與民族路口、市府新站路、板橋戶政事務所及永和耕莘醫院站等10站。

(中時)