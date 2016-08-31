美聯社：IS挖72亂葬坑掩埋至少千具屍體

伊拉克部隊的法醫團隊在拉馬迪市一個運動場裡，檢視一處IS挖的亂葬坑。(美聯社)

數十名亞茲迪男性族人據說就是在這片位於伊拉克北部、圍牆圍著的地區被IS殺死和埋葬。(美聯社)

衛星影像分析公司AllSource Analysis對照的兩張照片顯示，左照看起來IS疑似在摩蘇爾挖掘了大型亂葬坑。(美聯社)

美聯社(Associated Press)在做了大量訪問、研究、和蒐集照片後發現，恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State, IS)在伊拉克和敘利亞，總共挖了至少72個大大小小的亂葬坑，埋葬數千到一萬多名被IS殺死的人的屍體。

隨著IS在敘利亞和伊拉克的勢力節節敗退，美聯社估計這些亂葬坑的數字來還會再上升。光是在敘利亞，美聯社已發現17個大型亂葬坑的地點，光是其中一個坑就埋葬著IS占領一區後，幾乎殲滅整個部落所有人留下的數百具屍體。在伊拉克，至少有16個這樣的亂葬坑因為目前仍太危險、無法挖掘外，官員也不敢預估屍體的數量。

但根據倖存者的記憶、IS的宣傳資料和檢視土地表面狀況，這些亂葬坑中約有5,200到15,000具屍體，其中有些坑只埋了三具屍體，但也有些埋了數百具。許多亂葬坑都位於敘利亞和伊拉克境內的辛賈爾山(Sinjar mountain)上，這裡被少數族群亞茲迪(Yazidi)視為聖地，2014年8月IS入侵後，許多亞茲迪人都逃到這個山上。

美國大屠殺遇難者紀念館(United States Holocaust Memorial Museum)的Naomi Kikoler最近造訪這個區域，表示可以清楚看出IS蓄意摧毀亞茲迪族，但是完全沒有人有系統性的紀錄IS的罪刑、保留證據、或是確保這些亂葬崗受到保護和能夠被人辨識。

有些地區雖然已從IS手中解放，但是當地的亂葬崗還是沒有挖掘。兩個兒子都被埋在這座山的亂葬坑的Rasho Qassim表示，雖然這個坑所在的區域已經從IS手中奪回很久了，但是這些亂葬坑都無人挖掘，只用封鎖線草草圍住，兩年前他想要挖出剩遺骨，但官員說屍體必須要留在這裡，等待官方委員會來挖角，但到目前為止Qassim都沒見過任何官員前來。

伊拉克庫德斯坦處理大型亂葬坑的官員Sirwan Jalal說，IS完全沒有試圖隱瞞他們的罪刑。每個從IS手中解放的地區都可以找到亂葬坑，例如伊拉克拉馬迪(Ramadi)市的運動場裡，亂葬崗只薄薄的覆上一層泥土。

有些人已經開始試圖自力救濟，敘利亞代爾組爾市(Deir-el-Zour)的居民儘管仍生活在IS的控制下，但他們試圖記錄、甚至挖掘部分亂葬崗，該市東部一處亂葬崗中挖出400具Shueitat族族人的屍體，該族約1,000人據說死於IS屠殺。敘利亞被IS盤據為根據地之一的拉卡省(Raqqa)，也找到IS攻占當地軍隊基地後，殺死病埋葬160名敘利亞士兵的七個亂葬崗。

(中時電子報)