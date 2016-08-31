前亞姐顏子菲 大啖台中美食
香港藝人顏子菲對台灣情有獨鍾，每每放假就愛來台灣紓壓，最近她在友人邀請下到台中長住，暢遊日月潭、妖怪村、紫南宮，還到宮原眼科參觀，尤其愛上夏日航站迴柑橙的早午餐、弄蛋糕，她大贊台中生活悠閒，和她少時成長的加拿大很像，未來她會廣邀朋友及觀眾們，想逃離香港放鬆一下時，就來台中吧。
顏子菲是2008年亞洲小姐第2名及最上鏡頭小姐，14歲移民加拿大多倫多的她，也因參與亞洲小姐選拔成為香港亞洲電視美食旅遊節目主持人，近年轉往大螢幕發展拍攝過12金鴨、樹大招風等電影，最近她特別安排3周的長假到台中長住，對台中的風土民情有更深的認識。
顏子菲這次來台中居住在2006年與她共同參與加拿大華裔小姐的蕭宜佳所開設「夏日航站」精品旅店中，蕭宜佳盡地主之誼帶著她遊日月潭、妖怪村、宮原眼科、春水堂以及品嚐民生米糕，她說，原來中部好玩的地方還真多，妖怪村洋溢日式風情，宮原眼科老建築很吸睛，但她還是最愛台中寬闊的街道、悠閒的步調。
最特別的還是夏日航站一樓的餐廳「迴柑橙」全日供應的早午餐，不管睡多晚都有豐盛營養的早午餐可享用，而該餐廳新近引進的Funnel Cake弄蛋糕更解鄉愁，14歲移居加拿大多倫多的她說，這是多倫多樂園才吃得到的甜點，麵糊透過漏斗拉出線條酥炸成麻花餅座，再淋上大量莓果和冰淇淋，讓她一口接一口，欲罷不能。
(中時)
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