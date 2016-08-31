徐光曦辭任書：難以取信國人 連累長官

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兆豐金控上午10點發布重大訊息，因遭美國紐約州金融服務署裁罰57億元，人在美國的董事長徐光曦主動提出辭去集團所有職務，靜候案情的釐清。

徐光曦辭任書內容表示，擔仼兆豐銀行總經理期間，紐約分行發生疑似洗錢帳戶未申報被美國重罰，已引起國人關注，深感不安。

另外，徐光曦自8月中接任董事長後，肩負處理本案裁罰善後事宜，遭美裁罰後赴美國兆豐4個分行所在地的金融監理機關，說明兆豐銀行內控及稽核機制，希望降低損失、維持信譽。

徐光曦強調，此舉絕非媒體所言「徐光曦查徐光曦」，面對無的放矢的指控，徐光曦在辭任書中強調：「我的角色已難以取信國人，甚至連累長官，無助問題的澄清。因此，我取消最後一站舊金山行程即刻返國，並辭去本集團所有職務，坦然面對調查，以杜爭議。」

(中時)