只剩政府支撐 穆迪信評：台灣銀行業1年內走向惡化
國際三大信評機構穆迪上午指出，台灣銀行業各項收入大減下，盈利能力愈來愈差，今年上半年仍盡力維持良好的資產質量，預估在未來12-18個月走向惡化。
穆迪金融機構部高級分析徐嵩宜在最新報告中指出，台灣銀行業處於「經營環境充滿挑戰」，銀行授信放款重點產業的電子業，產品出口需求持續疲軟，接下來要穩定台灣銀行的信用指標，由政府主導的系統性穩定，成為銀行業信用展望穩定的唯一關鍵。
台灣銀行業下半年衰事連連，一銀ATM盜領案、牙醫假帳案、兆豐銀被美國重罰等，銀行主管認為，在法律遵循、洗錢糾舉愈來愈風聲鶴唳下，勢必還有更多未爆案件會被掀開。
穆迪指出，政府的支持，是台灣銀行業系統穩定的強力因素，「政府不允許任何銀行的股東、客戶承擔任何損失」，這樣的作法已維持20年！
政府對銀行業無限度的支持，倒底是否是正確的作法，在2008年全球金融海嘯發生以來，被學術界和市場面激烈辯論。
徐嵩宜指出，儘管台灣內部面臨疲弱的經營環境，穆迪預估台灣GDP成長率今年僅有1.2％，明年預估也不過1.8％，銀行業的淨息差和手續費收入下降，信貸成本持續上升，銀行資產品質在1年內將走向惡化。
(工商)
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