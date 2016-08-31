MLB》馬恰多百轟達陣 金鶯隊史最年輕

馬恰多生涯百轟出爐，成為金鶯隊史最年輕百轟打者。（美聯社）

巴爾的摩金鶯31日在主場交手多倫多藍鳥，單場敲出3發全壘打，終場以5比3贏球，中止藍鳥4連勝，而其中馬恰多(Manny Machado)在第5局擊出2分炮，這也讓他成為金鶯隊史最年輕達成生涯百轟的球員。

藍鳥在第2局以連續攻勢先馳得點，但金鶯在5局下靠皮爾斯(Steve Pearce)的陽春炮追平比數，接著馬恰多再轟出中左外野方向的2分全壘打，是他本季第32轟，幫金鶯取得3比1超前。

這一轟也是馬恰多生涯第100支全壘打，他以24歲又55天之齡，改寫隊史最年輕百轟紀錄，超越名人堂球星艾迪莫瑞(Eddie Murray)在1980年締造的24歲又177天達成生涯百轟紀錄，同時馬恰多只花578場比賽擊出百轟，也是金鶯隊史第3快。

藍鳥雖然在第7局靠著桑德斯(Michael Saunders)的2分全壘打追平比數，8局下韋特斯(Matt Wieters)又對葛里利(Jason Grilli)開砲，用右外野方向的2分全壘打幫金鶯敲勝利。

(中時電子報)