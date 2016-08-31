日本語能力試驗 9月1日開始報名
語言訓練測驗中心（LTTC）公布今年第2次「日本語能力試驗」（JLPT）12月4日（周日）舉行，台灣考區設於台北、台中、高雄三地，報名期間為9月1日至9月15日。
JLPT開辦迄今32年，為全球規模最大的日語檢定。JLPT台灣考區由日本交流協會、日本國際交流基金會及語言訓練測驗中心共同主辦，每年舉辦2次。
今年7月份舉辦之第1次JLPT全世界共約39萬人報考，其中台灣考區近4萬人報名，刷新台灣考區歷年第1次報考人數之紀錄，居日本海外報名人數第2位，僅次於中國大陸，顯見台灣日語學習風氣之鼎盛亦可見一斑。
JLPT測驗合格者可取得國際認證之合格證書，成績可用於校內教學成果評量、畢業門檻、申請大學、留學或內部升遷、求職等，用途廣泛。LTTC表示，該測驗無報考年齡限制，據歷年報考者資料統計分析，考生年齡層分佈相當廣，以16歲至30歲的年輕學子或上班族最多，佔近八成，另外也有6歲孩童或90歲的銀髮族考生報考。
本測驗分5個級數，由難至易依序為N1~N5，報考者可依自己的日語能力選擇適合的級數參加。測驗內容為言語知識（文字、語彙和文法）、讀解及聽解。更多JLPT報名資訊請至LTTC網站瀏覽，或電洽（02）23655050。
(中時)
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