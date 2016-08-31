徐光曦辭兆豐金董事長 林全尊重
兆豐金融控股股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司董事長徐光曦請辭，行政院發言人童振源今天表示，相關部會已向行政院長林全報告，林全表示尊重。
林全昨天下午舉行「兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案」記者會，外界質疑，兆豐銀紐約分行遭美國金檢，發現西元2012年到2014年間與巴拿馬分行頻繁異常交易，而當時徐光曦正好擔任兆豐金總經理，現在任董事長有適法性問題，行政院批准人事案，林全須負最大責任。
林全表示，案件發生前就曾約過徐光曦，了解擔任董事長意願，但徐光曦當時任華南金融控股股份有限公司董事長，也要考量華南金董事長繼任人選。後來會請徐光曦儘速赴任，主要是考量徐光曦擔任兆豐金總經理任內，曾有處理兆豐銀澳洲分行遭監理機關裁罰經驗。
林全說，依過去經驗了解，這次事件應屬分行申報問題，雖不能說徐光曦沒督導責任，但從行政管理層面，也不能說徐光曦不適合任兆豐金董事長。1050831
(中央社)
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