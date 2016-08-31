美亞太助卿：美一向提倡擴大台國際空間

國務院亞太助卿羅素今天主動說，美國一向提倡台灣的國際空間能有所擴大；白宮國安會亞洲事務資深主任康達則說，預料「歐習會」時，兩岸關係會是討論議題之一。

美國總統歐巴馬即將啟程前往中國杭州、參加20國集團（G20）峰會，並與大陸國家主席習近平展開「歐習會」，華府外籍記者中心今天傍晚舉行行前簡報會，有香港記者問，「歐習會將如何討論有關台灣的議題」時？羅素（Daniel Russel）主動提到台灣的國際空間參與。

羅素主動談到台灣的國際空間議題，他說要特別提到，美國一向提倡「台灣的國際空間能有所擴大」，讓台灣有能力以「建設性」的方式參與；在不需以國家為參與條件的組織中成為會員；或以適當的方式參與。

他指出，台灣民眾對國際社會有很多貢獻，像在經濟上，台灣參與亞太經濟合作會議（APEC）就是一例，另外、還包括在安全上、執法上等很多領域，台灣民眾已有好多貢獻。

有台灣記者追問，美國總統歐巴馬是否將在「歐習會」上為台灣說項、向中國表達台灣希望今年能參與國際民航組織（ICAO）會議的立場？羅素未回答，康達（Daniel Kritenbrink）則簡短補充，他預料兩國元首會就廣泛議題討論，而兩岸關係的穩定，會是議題之一。

這是歐巴馬總統任內第11次、也是最後1次的亞洲行，康達說，歐巴馬將和習近平有第8次面對面的雙邊會議，而兩國元首這樣頻繁的會談，也展現美國積極交往、希望以持續性的方式促成有成效的雙邊關係，但歐巴馬不會掩飾雙方在包括海事議題、網路安全及人權議題上的歧見。

康達說，他預料中方肯定會照往例，在「歐習會」期間提到兩岸關係及台灣議題，而歐巴馬一直以來都會向中方表達，美國信守基於美中「三個公報」與「台灣關係法」的「一中政策」立場，並強調美國的國家利益與關切是希望看到「兩岸關係能持續穩定」。

他還表示，預料歐巴馬會強調並直接了當地闡述，兩岸雙方都有責任，維持兩岸關係穩定。

羅素也說，台灣是美國政策原則中的一環，美國的立場及給台灣與北京的訊息一向是：美國鼓勵與促進兩岸關係的穩定；兩岸雙方都能保持克制，也是美國的優先政策。1050831

(中央社)