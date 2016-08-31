全國YouBike系統異常 台中逐站檢修

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全國YouBike系統31日凌晨發生異常，台中iBike也受到影響，台中市交通局說，將逐站檢修，預計約需2天完成更新，請民眾注意。中央社記者郝雪卿攝 105年8月31日

全國YouBike系統今天凌晨發生異常，台中iBike也受到影響，台中市交通局說，將逐站檢修，預計約需2天完成更新，請民眾注意。

今天凌晨全國YouBike系統異常，台中iBike系統也受到影響，需要人工逐站檢修，預計約需2天完成更新，台中市政府交通局提醒民眾改用其他交通工具代步。

市府交通局表示，今天凌晨全國YouBike系統進行例行維護更新時，由於遠端自動化派版更新場站車柱軟體失敗，造成控制器異常無法使用，台中iBike系統也因此受到影響，需要以人工方式到每個場站現場逐一檢測，讓系統更新恢復；預計需要1、2天，台中市才能完成更新作業。

交通局提醒，在未完成更新作業之前，建議民眾改用其他交通工具代步，造成不便，敬請見諒。1050831

(中央社)