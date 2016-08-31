賴素如涉貪遭判9年 委任律師：十分遺憾

前台北市議員賴素如被控在台北雙子星案索賄，二審高院今天改判她徒刑9年、褫奪公權9年。賴的律師洪文浚事後受訪表示，對於判決結果感到遺憾，會依法提起上訴。

賴素如被控提案幫助太極雙星團隊幕後操盤者程宏道等人排除其他廠商競爭；賴素如向太極雙星團隊索賄新台幣1500萬元，先收下前金100萬元，102年7月遭檢方依貪污等罪起訴。

一審台北地方法院於103年10月時依違反貪污治罪條例，判處賴素如有期徒刑10年、褫奪公權5年；案件上訴二審，台灣高等法院審理逾2年後，今天改判她有期徒刑9年、褫奪公權9年。

賴的委任律師洪文浚接受媒體採訪表示十分遺憾，會依法提起上訴。

洪文浚說明，整起案件是用白手套名義讓行賄者做說明，但事實上，所有錄到的對話內容，沒有錄到賴素如跟中間人有關於任何賄賂約定的通話內容。更重要的，案件不能跟卷內的證據資料相違背，無法接受這種判決。1050831

(中央社)