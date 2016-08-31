李全教當選無效 綠議員推賴美惠選議長
國民黨籍李全教當選台南市議員無效定讞，同時喪失議員及議長資格，民進黨市議員唐碧娥今天要求推出前議長賴美惠出馬參選議長，且由市長賴清德督導。
李全教當選無效定讞，唐碧娥今天上午要求讓本屆議長選舉敗給李全教的賴美惠出馬再選，還給賴美惠一個公道。
因在議長選舉時，民進黨中央認定當時5名黨籍市議員跑票，祭出開除黨籍的嚴厲處分，唐碧娥也要求這次議長改選，黨中央不要再派人監督，應改由民進黨台南市黨部操盤，且由賴清德督導。
賴美惠是賴清德全力支持的議長人選，上屆擔任4年議長後，本屆敗給李全教，賴清德痛批黑金橫行之餘，曾拒進市議會200多天，釀成極大風波，也造成府會對立。1050831
(中央社)
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