皇家戰洋基 王建民登板對上老東家

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美國職業棒球大聯盟堪薩斯皇家隊今天主場迎戰紐約洋基隊，6局上2比4落後，皇家陣中台灣旅美投手王建民登板後援對上老東家，但一上場就投出4壞保送，被敲1支安打，造成2、3壘有人危機。1050831

(中央社)