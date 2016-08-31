陸渤船集團生產線落成 或造新096戰略核潛

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圖為中國大陸最新型的096戰略核潛艇，預計會裝備射程長達1萬公里的巨浪-3型潛射彈道導彈。（圖／網路圖片）

據大陸媒體報導，中國大陸唯一建造核潛艇的渤海船舶重工集團（簡稱渤船集團）近日宣佈新型總裝生產線近期落成，外界分析稱此生產線可能用於普受外國軍事專家關注的新型096戰略核潛艇。

大陸官方媒體日前披露一則消息稱，唯一具備建造核潛艇的渤海船舶重工集團董事長李天寶近日專程到新型總裝生產線建設項目現場調研，並詳細瞭解該項目施工進度等相關情況。

陸媒《參考消息》指出，由於媒體刊出了新型總裝生產線室內船台車間內部畫面，有大陸的軍事專家表示，位於遼寧葫蘆島的渤船集團造船廠是中國唯一製造核潛艇的船廠，此次新增新型總裝生產線，顯示中國可能開始建設傳聞已久的新一代核潛艇，外界稱之為096型戰略核潛艇和095型攻擊核潛艇。

報導指出，今年稍早美國五角大樓公佈了2016年度《中國軍事與安全發展態勢報告》稱，未來10年中國或許將建造新型095核動力攻擊潛艇，該潛艇不僅能夠提高解放軍海軍反艦能力，還能提供更為隱蔽的對地攻擊能力。

此外，中國還將繼續生產「晉」級(094)彈道導彈核潛艇，該型核潛艇裝備巨浪-2型潛射彈道導彈，是中國最早裝備完成的海基核威懾攻擊平台，而下一代096彈道導彈核潛艇可能會裝備射程涵蓋全美國的巨浪-3型潛射彈道導彈。

報導指出，中國可能將在2016年的某個時間進行首次彈道導彈核潛艇的核威懾巡航。目前已有4艘「晉」級可供使用，近10年內新型核潛艇完成前，可能有多達5艘「晉」級核潛艇服役。

(中時電子報)