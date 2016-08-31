新生上學好焦慮 醫師建議父母多陪伴
學校開學了，小一新生展開新的求學生活，有的孩子出現焦慮等情緒反應或身體症狀，身心科醫師表示，這種適應障礙稱為「開學症候群」，家長需多花時間陪伴，以鼓勵代替責罵。
「開學症候群」並非疾病，而是因為調適障礙所引發的症狀，常出現在寒、暑假結束後新學期的開始，尤其初入學的新生最常見。
門諾醫院身心科醫師鍾德說，暑假期間，孩子睡到自然醒、在家看電視玩三C產品、抓寶可夢，生活作息較不規律，開學後馬上就要面對規律的生活，因而出現適應困難的問題。
鍾德表示，國小一年級的新生因開學與暑假的環境轉換，開學症候群會比較明顯，不僅可能會出現陌生焦慮感，在心理影響生理的情況下，甚至會出現腹瀉、食欲降低、頭痛、身體痠痛等症狀；情緒也容易產生不安、易怒等。但相關的症狀及反應約一至幾週，適應學校環境後就會改善。
面對開學症候群，父母要以鼓勵代替責罵，同時給孩子多一點的陪伴及耐心，建議父母親可以逐步調整孩子睡眠，以漸進方式提早每天上床睡覺及起床的時間，或是利用晚餐飯後時間陪著孩子預習課業及整理書包，避免睡前過度使用手機或三C產品。
少部分的學生會因為社交障礙、環境改變或是特殊人格特質而出現拒學的現象，此時，父母除了要多留意及關心，也可透過傾聽及事前溝通，並用同理心陪伴孩子解決所遇到的問題，不批評、不欺騙、不下指導棋，讓孩子學習面對困難如何處理。
鍾德指出，當孩子轉換環境造成心理上的不安，父母親可利用週末假日，帶孩子到戶外踏青、接近大自然、認識動植物，甚至陪著孩子到校園內走走，熟悉環境。若發現孩子相關症狀持續時間過長而未有改善，建議家長帶孩子接受專業醫師的諮詢與評估，早日釐清原因。1050831
(中央社)
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