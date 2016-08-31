嬉哈歌手闖大禍 擁槍藏毒罵警被逮
美國知名嘻哈歌手克里斯布朗（Chris Brown），今天因持有槍械、窩藏毒品，又在社交網站個人網頁掛載影音辱罵警察是白癡，被洛杉磯市警察（LAPD）逮捕。
洛杉磯市警局發言人說，這位歌手被逮捕，並被控持致命武器威脅他人性命。
警方指出，今天凌晨約3時許接獲女子報案說，她與克里斯布朗口角，並拿著槍抵著威脅她，警方前往克里斯布朗的住處處理。
這個嬉哈歌手起初拒絕警察入內搜索，隨後警察出示搜索狀，他的律師趕來，克里斯布朗一時情急，往窗外拋裝著槍枝與毒品的袋子，並拍攝影音掛載個人IG頁面，大罵警察是白癡又爆粗口。
克里斯布朗是有名的麻煩人物，2009年也曾因襲擊前女友而被判刑，去年7月他曾因被控詐欺在菲律賓被困3天。1050831
(中央社)
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