調查：6成大陸女性掌管家庭財政權
大陸一項報告顯示，60%左右中國大陸女性掌管家庭財政大權；女性投資於股市、房地產等資產比例較男性低，選擇銀行存款比例比男性高。
綜合中國大陸媒體報導，智能財富管理平台銅板街、和訊、阿里研究院日前共同發布「2016女性財富管理報告」，發現6成大陸女性統籌家庭消費支出。
報告顯示，59.5%女性選擇強制理財控制自己的購買慾望，在主導消費的25至45歲的這一年齡段，比例更是高達60%以上。52%的精英女性表示會將每年收入30%至50%以上用於投資活動。
報告顯示，女性的投資理財行為整體比男性保守，將安全性、收益性和流動性列為重要的三項考量因素。
在具體的理財管道選擇方面，女性投資於股市、房地產等資產的比例較男性低，但選擇銀行存款的比例則比男性高。1050831
(中央社)
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