中美洲平均外債占生產毛額37.9%
根據中美洲財政研究協會（Icefi）分析，中美洲各國去年全年的平均外債占同年平均國內生產毛額的37.9%。
Icefi從事這項研究的兩位專家指出，中美洲地區的哥斯大黎加、薩爾瓦多和宏都拉斯3國，自2005年到去年，平均外債總額均超過國內生產毛額的4成。
他們分析的結果也顯示，由於對國際金融機構的貸款利息負擔沉重，這個區域內多數國家外債與生產毛額占比有逐年升高的趨勢。
分析報告指出，中美洲各國中，唯一外債與生產毛額占比還在控制範圍內的是瓜地馬拉，去年這項占比約在24.3%。
根據研究，哥斯大黎加外債與生產毛額占比，從2005年的37.5%，升至2015年的42.7%；薩爾瓦多則從37.6%升至45%；宏都拉斯從43.9%升至46.2%。
從2005年到2015年，中美洲地區只有兩國家外債與生產毛額占比呈下降趨勢，尼加拉瓜從71.4%降至30.7%；巴拿馬從61.5%降至38.5%。 1050831
(中央社)
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