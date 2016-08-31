兆豐案 北檢下午再傳喚一高層作證

行政院針對兆豐銀紐約分行洗錢疑雲，宣布成立督導小組，強調追查「沒有上限」；偵辦本案的台北地檢署，也加緊偵查腳步，今天下午擬再傳喚1名兆豐銀高層主管作證，以釐清案情。

北檢自本月23日起，已陸續傳喚兆豐金前後任董事長蔡友才、徐光曦、總經理吳漢卿、副總經理梁美琪、法遵長陳天祿、企劃處處長莊瑞中、總稽核劉小鈴等多名高層，目前僅有蔡友才被改列被告，限制出境及出海，其餘仍是證人身分。

(中時)