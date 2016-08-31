酒店小姐控遭酒客性侵 罪證不足檢不起訴

33歲許姓男子3月19日凌晨與友人至酒店消費，事後一名酒店小姐指控許男尾隨她酒醉如廁之際，說「借我插一下」，對她逞慾約1分鐘。

台北地檢署因酒店人員證稱，公司規定小姐不能喝到不省人事，也禁止小姐與客人單獨進入廁所，當天並無發現異狀；且小姐案發時並未呼救，2天後才提告，另她身上殘留的DNA型別，亦與許男不同，認為罪證不足，今不起訴許男。

(中時)