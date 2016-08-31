陽明山平菁街虐童案 狠心後母判刑12年6月

今年2月16日，陽明山平菁路發生虐童案，劉姓女子毆打先生與前妻所生的4歲男童致死。士林地方法院今天上午宣判，劉女犯成年人傷害兒童，處有期徒刑10月，傷害致死處有期徒刑12年，應執行刑12年6月，全案仍可上訴。

狠心的後母劉女以長柄刷毆打男童，還抓頭撞地板，導致顱內出血死亡，案發後遭檢方羈押，因懷孕超過5月，交保離開看守所，隔天就去戶政事務所與男童的親生父親辦理結婚，出庭時兩人還手牽手「放閃」，士林地院今天宣判，狠心後母因虐童致死判刑12年6月。另外，男童的姊姊被熱水燙傷，目前還在檢方偵辦當中。

(中時)