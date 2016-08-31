基隆地區降雨不如預期 水情稍緊
基隆地區因近月來降雨情形不如預期，致基隆河水量減少，新山水庫蓄水位持續降低；水利署北區水資源局今（31）日宣布，決定自9月1日起，調整基隆市及新北市汐止區的水情燈號，由代表水情正常的「藍燈」，調為代表水情稍緊的「綠燈」。水利署除呼籲大眾節約用水外，並加強調度管理，以確保供水無虞。
北區水資源局昨日召開水源調度協調會議時，做成上述決議，為持續監控水情，該局預定9月7日再召開會議，適時採取因應措施。水利署表示，自今年7月份起，僅尼伯特颱風侵台，8月份則無颱風過境，而近期台灣各地降雨型態，大都屬於午後雷陣雨，且集中於中南部。
因此，基隆地區呈現雨量偏少的情形，8月份總雨量81毫米（mm），僅為歷年平均雨量242.7mm的33.4％，致基隆河川流量銳減，前兩天降雨雖流量稍有提升，但仍無法大量充裕供水水源。新山水庫水位高程昨日為79.09公尺，有效蓄水量為654.78萬噸，占整體有效蓄水量79％，需加強調度因應。
水利署指出，依中央氣象局未來降雨展望，未來1季台灣北部雨量以正常至偏少的機率較高；為及早因應可能的旱象，水利署北區水資源局昨邀集中央氣象局、台灣自來水公司第一區管理處、台北自來水事業處及翡翠水庫管理局等相關單位，召開基隆地區水源調度協調會議。
會中已請台灣自來水公司第一區管理處持續自台北自來水事業處增購水量，以滿足汐止地區用水，並由貢寮淨水場調度支援基隆地區用水，同時視基隆河水位變化調整基隆河取水量，短期內基隆地區供水尚無問題。
基隆地區豐枯水期與中南部地區不同，每年7至9月是基隆地區水情面臨嚴竣考驗的時刻，水利署呼籲民眾持續保持節約用水習慣，有水當思無水之苦，儘量將水蓄存在水庫，以因應枯水期用水需求。
(工商)
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