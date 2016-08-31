徐光曦請辭兆豐金董座 林全表示尊重

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兆豐銀如滾雪球般愈滾愈大，兆豐金董座徐光曦請辭，對此，行政院長林全表示尊重，行政院發言人童振源表示，相關部會已林揆報告此事。

行政院上午召開兆豐金督導小組會議，有四位委員與會，會中討論應加強兆豐董事會功能，希望讓董事發揮更大功能，給予董事更大責任。針對公股董事必要時也要改派，強化兆豐金治理功能，會中也有討論到徐光曦請辭一事。

(工商)