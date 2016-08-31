美女落難日 伊凡諾維琪、布夏落馬
美網第2天賽事無疑是許多球迷心碎的日子，網壇兩大美女球員塞爾維亞伊凡諾維琪與加拿大布夏，都在今日落敗，大會第29種子伊凡諾維琪以直落二不敵捷克女將亞蕾托娃，布夏也遭捷克女將西妮亞可娃狙擊，兩人都無緣晉級第2輪賽事。
伊凡諾維琪才剛跟德國足球名將史旺施泰格在7月完成終身大事，卻沒能擋住她聲勢持續滑落的網球生涯，這是她繼今年溫布頓後，連續在兩個大滿貫賽首輪出局，也是連續兩年在美網首輪遭淘汰，曾在2008年打下法網冠軍的她，這兩年已不復球后身手，甚至遭人懷疑是否即將退休。
巧合的是，伊凡諾維琪的新婚丈夫史旺施泰格在今晨踢完德國對波蘭的友誼賽後，就將自德國國家隊退休，但伊凡諾維琪明確表示，她將繼續在網壇奮戰，儘管她認為努力並未收到應有回應，但她強調將不斷努力克服現有低潮。
在2014年橫空殺出的加拿大精靈美女布夏，原本被期待成為莎拉波娃接班人，以新生代網球美女的形象繼續網球路，但她表現猶如流星劃過，去年只在年初澳網打進8強，接下來法網與溫網都在首輪落敗，今年也沒有起色，澳網與法網止步次輪，溫網闖進第3輪，美網又在首輪落敗。
布夏去年因在美網更衣室跌倒，被迫因傷退賽，她今年重返傷心地，卻愁上加愁在首輪就遭淘汰，儘管與美網官方還在打官司，但布夏強調，她全心專注在比賽中，可惜未能奪勝，她坦言非常失望，她說：「那次的傷勢讓我痛苦了好幾個月，我試著重返球場，但傷勢仍困擾著我，也許我太著急，但我是那麼希望打球。」
(中時電子報)
關鍵字：美女
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