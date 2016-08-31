媒體提問沒看法條 顧立雄數度動怒嗆記者

不當黨產處理委員會今揭牌落成，民進黨立委顧立雄卸下立院職務，轉任主委工作。但就在記者會上，顧立雄因為媒體提問與法條條文不符，瞬間暴怒，並指著記者回嗆沒有法條就提問頗為失禮。

有女記者詢問，委員會的專任委員羅承宗曾有刑事案件，但根據條例規定，有刑事案底者不適任，詢問顧怎麼看？顧回應，「你再把21條看一下好不好？那個是再講案底還是講什麼。」記者補充，「曾經….」，但此時顧就瞬間暴怒，「有曾經兩個字嗎？你再把條例唸出來一遍好不好？」

女記者又說，「有被判刑過的….」，顧回嗆，「有被判刑過嗎？那個條例是這樣寫嗎？」女記者回應不好意思，手邊沒有條例，顧則表示，「你沒有條例這樣問是不是有點失禮？」場面一度尷尬。

此時，顧瞬間變成律師口吻，「我現在問你，條例有沒有說，一個人在11年前曾因為著作權的案子就不能擔任委員？或著要被解職，有沒有？」顧甚至大聲地吼出，「有沒有？」場面相當火爆，女記者則回應沒有。

顧說，一個著作權的案件，不會構成羅不適任專任委員的理由，這問題已經不曉得回答第幾遍了。

隨後，現場另一男記者追問，表示看到顧動怒的樣子，很難相信未來委員會超然獨立，並詢問顧是否要退出民進黨，維持獨立性。顧反嗆，「你剛說我動怒，就不能維持超然獨立，這兩者關係是什麼？」記者說，「我只是擔心而已」，顧回應，「感謝你的擔心」。

記者追問，顧立雄何時退出民進黨，而非只宣示退出政黨活動？顧說，「什麼意思，我聽不懂」，並表示可讓別的記者提出下一個問題。

(中時)