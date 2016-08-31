濟南軍區前參謀長違紀 解職全國人大
中國大陸人大網公布，解放軍前濟南軍區參謀長張鳴，因嚴重違紀違法，個人提出辭去第十二屆全國人民代表大會代表職務，全國人大依規定終止張鳴的代表資格。
張鳴的辭職的消息早在兩個月前公布，2016年6月6日，濟南軍區善後工作辦公室選舉委員會表示接受其辭職。
中國大陸全國人大常務委員會官方網站公布「第十二屆全國人民代表大會常務委員會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告」，確認中共內蒙古自治區黨委副書記、自治區主席布小林人大代表資格。
此外，中共山東省濟南市委前副書記、前市長楊魯豫，涉嫌嚴重違紀違法；中共內蒙古自治區烏蘭察布市委前副書記、前市長陶淑菊涉嫌嚴重違紀；前濟南軍區參謀長張鳴，嚴重違紀違法，3人的人大代表資格終止。1050831
(中央社)
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