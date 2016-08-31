替羅承宗背書 顧立雄動怒槓上記者

不當黨產處理委員會主任委員顧立雄今天為專任委員羅承宗，在記者會動怒，並槓上記者。

羅承宗遭指西元2010年時因違反著作權法，遭法院判刑；羅承宗先前受訪承認過去曾有這件法律爭議表示，這件事發生後，幫助他很多，也讓他更思考實務上法律操作的意義。

不當黨產處理委員會揭牌，記者詢問，有委員過去曾有刑事案件，據政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例，如果有刑事案底，不適任委員。

顧立雄提高分貝說，「妳再把第21條看一下好不好，那是講案底還是講什麼？妳把條例念出來一遍好嗎？（包括）有被判刑過嗎？那個條例是這樣寫嗎？」

記者表示手上沒有條例。顧立雄表示，「那妳沒有條例，妳這樣子問，是不是有點失禮啊？」

顧立雄說，「我現在問妳，條例有沒有說1個人在11年前因為1個著作權案子被判刑過，就不能擔任委員，或要被解職，有沒有？我先問妳有沒有？」記者說，「是沒有。」

顧立雄說，「先確定沒有就好了。我認為11年前1個著作權爭議案件，不會構成他不適任專任委員的理由，這樣OK嗎？這個問題已經回答不知道第幾遍了。」

政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第21條規定，本會委員有下列情形之一者，應由行政院院長予以免除或解除其職務：一、死亡或因罹患疾病致不能執行職務；二、辭職；三、受監護或輔助宣告，尚未撤銷；四、違法、廢弛職務或其他失職行為；五、因刑事案件受羈押或經起訴。

另一名記者提問說，看到顧立雄動怒，很擔心委員會超然獨立性，且要維持超然獨立，是否要退出民主進步黨職？

顧立雄反問，「你剛剛說我動怒就不能維持超然獨立，這兩個之間的關聯是什麼？能不能說明一下。」

記者表示，「只是擔心。」顧立雄說，「你只是擔心，那感謝你的擔心，好不好。」

記者追問，顧立雄何時退出民進黨或停止黨權？顧立雄說，「什麼意思，我聽不懂」，並要求下一個記者提問。1050831

(中央社)