傳雪芙頂替寅娜 韓經紀人：還在商議

對於外傳台灣演員郭雪芙已經進入中國大陸電視劇「相愛穿梭千年2」劇組開始拍攝，疑似替換韓演員劉寅娜，南韓YG娛樂表示，氣氛非比尋常，這是事實。

南韓「體育朝鮮」今天報導，對於劉寅娜被替換一說，YG娛樂表示，還在同製作公司方面商議，現在還沒有最終結論。

據報導，南韓網路上也是議論紛紛，懷疑是因為南韓決定部署戰區高空防衛系統，促使中國大陸使出「限韓令」的殺手(金間)。

今年4月底，劉寅娜為了拍攝電視劇退出主持長達5年之久的KBS Cool電台節目「劉寅娜的調高音量」。

7月份，「相愛穿梭千年2」方面在官方微博上發布主演角色海報，劉寅娜作為主演之一，身穿粉色旗袍亮相。但後來劉寅娜卻被曝出所拍戲份遭刪。

「相愛穿梭千年2」是由中國大陸湖南衛視、天娛傳媒、南韓CJ E&M3方共同出品打造的一檔穿越時空的愛情偶像劇，講述了在2016年和1936年的上海，在不同時代中兩個相貌相同的男子，在婚姻酒、月光和翡翠項鍊的聯合作用下，在兩個年代之間交替穿越的故事。1050831

(中央社)