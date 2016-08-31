YouBike當機 桃園市民遭波及

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全國YouBike系統31日凌晨例行維護更新時，因系統故障，造成控制器異常無法使用，桃園市也受影響，桃園市政府呼籲民眾改用其他交通工具。中央社記者邱俊欽桃園攝 105年8月31日

全國YouBike系統凌晨例行維護更新時，遠端自動化派版更新場站車柱軟體失敗，造成控制器異常無法使用，桃園市也受影響，桃園市政府也呼籲民眾改用其他交通工具。

受到YouBike系統影響，全台6縣市已暫停使用；桃園市民眾上午發現整排YouBike停妥無人使用時，原先還暗自高興，但在實際操作借用時，則發現動彈不得，原來是系統有問題。

桃園市政府也表示，因為YouBike系統異常，場站無法與中控系統連接，目前緊急搶修中，提醒市民改用其他大眾交通工具，恢復時間將另行公告。1050831

(中央社)