百年林華泰茶行鬧家變 法官判4兄弟共有定讞
曾經獲台北市觀光傳播局推薦，號稱「百年老店」的林華泰茶行，因為爭產風波鬧上法院，大哥林秀峰主張茶行當年是由他獨資興建，只是借名登記成為兄弟共有，但歷審都認定他無法舉證證明，判決茶行由4兄弟共有，案經上訴，最高法院駁回定讞。
林華泰茶行第四代為林秀峰、林茂森、林秀全及林茂祥經營，除排行老二的林茂森自立門戶外，另三兄弟持續經營林華泰茶行，老二成立「林茂森茶行」位於原茶行隔壁，強調是「原林華泰師傅團隊」，遭兄弟提告違反商標法，但檢方作出不起訴處分。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。