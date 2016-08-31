百年林華泰茶行鬧家變 法官判4兄弟共有定讞

曾經獲台北市觀光傳播局推薦，號稱「百年老店」的林華泰茶行，因為爭產風波鬧上法院，大哥林秀峰主張茶行當年是由他獨資興建，只是借名登記成為兄弟共有，但歷審都認定他無法舉證證明，判決茶行由4兄弟共有，案經上訴，最高法院駁回定讞。

林華泰茶行第四代為林秀峰、林茂森、林秀全及林茂祥經營，除排行老二的林茂森自立門戶外，另三兄弟持續經營林華泰茶行，老二成立「林茂森茶行」位於原茶行隔壁，強調是「原林華泰師傅團隊」，遭兄弟提告違反商標法，但檢方作出不起訴處分。

(中時)