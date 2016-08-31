開學自介沒亮點 兒子一句話讓主播爸媽服了！

岑永康夫婦擔心上國一的兒子自我介紹太過平淡，沒想到這竟是小孩刻意為之，讓父母大讚他好懂得生存。(取材自facebook)

岑永康、張珮珊主播夫妻檔。(中時資料照片)

爸媽總算能鬆口氣了，前天全台國中、小學收假開學，學生們的生活重心回到校園，做父、母親的則又要開始操煩小孩的教育問題，而除了學業成績外，主播岑永康、張珮珊夫妻檔還得擔心另一件事，那就是寶貝兒子今年上國一，面對一個新的環境，讓夫妻倆有點擔心，但兒子繼承了聰慧好基因，一句話就讓爸媽安心到不行。

岑永康夫妻昨天在臉書po文，表示升國一的兒子，得面對新的班級和新同學，老師遂要求大家上台自我介紹，沒想到兒子卻只簡短講了一分鐘，母親張珮珊分析了這段自介：「沒重點，沒亮點，沒標題，沒印象，沒梗...」，讓做爸媽的不禁皺眉，沒想到兒子僅淡淡的回了一句：「現在霸凌那麼厲害，做人要低調...」，瞬間點醒他們，直呼：「我~真~心~佩~服~........不用替兒子擔憂了，他會混的很好！」，覺得兒子甚至比老爸更懂得生存之道！

(中時電子報)