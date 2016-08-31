滇校舍如廁沖水要刷卡 學生每月限額3度水

雲校舍如廁沖水要刷卡引熱議。（圖片來源新浪網）

大陸校園節水省電來真的！據《春城晚報》報導指出，有網友爆料指出「昆明衛生職業學院」學生宿舍連上廁所都要刷卡，一張冷水卡內有3度水（1度為1千公升）的用水額度，超過要交錢，還附上了實拍照片，聞者紛紛吐槽「上個廁所也膽戰心驚」、「卡裏沒水要怎上廁所？不省著點用都不行。」

陸媒查證校方，該校楊姓老師回應表示，3度水約有160桶飲用水的水量，正常情況，日常洗漱、洗衣都夠用。而且調查還發現，事實上，雲南省內多所院校都是按「每人每月都有3公噸自來水和5度電的免費額度」相關規定執行。

楊老師指出，學生對水電缺乏概念，覺得3和5數字很小，就抱怨起來。他強調3度水如正常使用，水量綽綽有餘，每個月完全可以不充值，且學校公共區域都有廁所，此舉是希望學生養成節水省電習慣。

不過，「上廁所沖水還要刷卡是否合理」議題在網路熱議和關注。一天不到有500網友表達意見，多數質疑學校的做法的合理性，多數認為此舉以錢為準則，不合理也不方便。倒是使用過冷水卡雲南藝術職業學院學生表示，「每個學期限額使用，用超過了，宿舍就集體收錢充值，實際很少出現超支情況。」

(旺報)