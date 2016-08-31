用達文西幫9旬阿嬤開心 創台灣最高齡記錄
93歲黃阿嬤心臟退化，因身體弱、胃口差，半年內體重掉10公斤，且隨時有生命危險。馬偕醫院以達文西手術為阿嬤「開心」，創下台灣微創開心最高齡記錄。
93歲的黃阿嬤是家裡的「當家」，大小事都是阿嬤作主，兒女媳婦也都很孝順，很聽阿嬤的話。阿嬤雖然4年前動過髖關節置換術，但身體還算硬朗，罵起人來還是宏亮有力，但前年開始，陸續出現喘的現象，且持續未見改善，經就醫檢查才發現心臟擴大、心臟瓣膜閉鎖不全。
收治黃阿嬤的馬偕紀念醫院心臟外科主任李君儀今天表示，高齡的心臟病患者，考量心臟手術得劃開胸骨，傷口很大、手術時間長，長者可能承受不住，且術後恢復力可能也不好，多會採取保守藥物治療。
李君儀說，黃阿嬤本來都很健康，直到手術半年前，狀況才急遽惡化，體重掉了10公斤，家屬希望靠手術救命，但考量傳統手術風險大，選擇用達文西微創手術處理。
他表示，達文西是比較新型的手術方式，一般建議用在心臟功能較好、年紀較輕的患者，但家屬考量阿嬤年紀大，若傳統手術切開胸骨，擔心骨質疏鬆，且開刀後傷口恢復不好又會感染，認為若要開刀一定要用微創，降低風險。
黃阿嬤手術過程順利，但術後一度發生呼吸衰竭、腎衰竭、肝衰竭等併發症，不但進行氣切使用呼吸器，且安排洗腎、血漿置換術等方式救治，住院期間黃阿嬤的家屬堅持信念、全力支持，阿嬤逐漸恢復健康順利出院。
李君儀表示，阿嬤現在狀況很好，家屬日前還反映，阿嬤回到家後又可以中氣十足的罵人了，看阿嬤恢復健康，讓他們被罵也開心。1050831
(中央社)
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