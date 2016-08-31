黨籍議員疑涉賭場案 民進黨組調查小組

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民進黨新聞稿今天說，檢警查獲民進黨高雄市議員陳明澤在賭場，民進黨秉持毋枉毋縱精神，支持檢警全力偵辦；黨內也已組成調查小組了解，檢具相關事證後，送下週中常會討論。

高雄市議員陳明澤原競選據點後方停車場一處鐵皮屋遭查獲疑開設賭場，陳明澤今天表示，是母親在1個月前出租給蔡姓房客要當倉庫使用，用途為何，他不清楚。

對於此案，民主進步黨發言人黃適卓今天透過新聞稿表示，民進黨秉持毋枉毋縱的精神，支持檢警全力偵辦。若黨員確實涉及違紀情事，傷害黨的形象，一律嚴懲，決不寬貸。

黃適卓表示，民進黨秘書長洪耀福已責成組織部及高雄市黨部針對此案組成調查小組進行了解，檢具相關事證後，送下週中常會討論。1050831

(中央社)