熟齡有偶者 每5人有1人同父母住
內政部首度做出統計，全國35歲到54歲有配偶且仍與父母同住的人口超過106萬人，比例達21%，換言之，平均約每5人就有1人與父母同住；若進一步分析發現，都市化程度越高的縣市，熟齡有偶人口與父母同住的比例越低，中南部縣市則較高。
戶政司副司長翟蘭萍今指出，國人教育程度高，34歲前成年人多為學生、職場新鮮人，而35歲以後至54歲中壯年則處於成家立業階段，經濟能力較穩定，內政部稱這群熟齡且有偶並與父母同住者為潛藏可獨立族群。
根據統計，我國20歲以上成年子女與父母同住者有633萬人，佔34%；其中，潛藏可獨立族群有106萬人，比率達21%。
若以縣市分析，翟蘭萍指出，有偶人口仍與父母同住比例最高的是金門縣，主要應是與金門人享有的福利有關；雲林縣及嘉義縣則分居3、3名，推測應該是因為屬於農業縣市，要留在家鄉耕作並就近照顧父母。
翟蘭萍說，而與父母同住比率最低的依序為基隆市、新竹市及新北市，基隆市可能是因為工作因素而遷出，新北與新竹則是因為工作因素而遷入，導致未與父母同住。
若進一步觀察六都情形，由於都市化程度高，與父母同住比率較高，反倒是苗栗以南的中南部縣市、不含直轄市排名居高，顯示潛藏可獨立族群，選擇與父母同住與都市化程度有關。
(中時)
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