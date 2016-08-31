達文西開心手術成功 93歲阿嬤創最高齡紀錄

李君儀醫師說明心臟瓣膜閉鎖不全的情形。（倪浩倫攝）

高齡長者「開心」別怕！93歲的黃阿嬤，日前因為一動就喘、易倦、6個月暴瘦12公斤，確診心臟衰竭、需要開刀治療。經評估阿嬤因年歲已大、身體恐不堪負荷傳統開胸手術，最終接受達文西微創手術治療、且術後恢復良好，也創下國內微創心臟手術最高齡紀錄。

收治該病例的馬偕醫院心臟外科主任李君儀表示，黃阿嬤到院檢查發現，已有心臟衰竭、心胸比達到70％（正常為50％）、肺積水等情形，經進一步檢查發現，阿嬤的二尖瓣、三尖瓣都有閉鎖不全現象，且有先天性心房中膈缺損問題，心臟指數已惡化到最糟的指數4。

李君儀解釋，二尖瓣膜、三尖瓣膜扮演「守門」的角色，由於尖瓣膜位在心房和心室中間，當血液從心房流到心室時，尖瓣膜會關閉、避免血液回流；一旦閉鎖不全，當心臟再次收縮、要將心室內的血液打到動脈時，部分心室內的血液會回流到心房，造成心臟「做白工」、且為了維持身體運作而拼命「加班」。他表示，黃阿嬤就是因為心臟加班過頭，導致心臟出現衰竭、擴大的情形。

傳統開心手術已有約50年的歷史，達文西開心手術則約10年。李君儀說，兩者的手術效果差異不大，但前者術後恢復時間較長，平均約10天才能出院、休養1~2個月才能重返職場，「且傳統手術因要鋸開胸骨，當天氣濕冷時，不少病人會覺得胸骨隱隱作痛」，達文西手術則無此困擾，且因為傷口小，平均3~5天可出院、1~2周便能恢復正常生活。

並非每個人都適合達文西手術，李君儀提醒，由於該手術傷口是開在右側腋下，若肺部曾因開過刀、發炎而有沾黏現象，以及心臟沾黏、升主動脈有鈣化現象者，則不適合達文西手術，「術前評估約有1成患者為此情形」。他補充，手術過程中，會有約5％患者有上述情形、但術前檢查不出來，考慮到在剝除沾黏過程中，易造成大量出血，故會決定中止手術；此外，因右側的肺臟在手術時，需停止其運作，若發現病人在手術中、無法單靠左肺維持呼吸，也會將手術中止。

黃阿嬤在經6小時的達文西手術治療後，順利將二尖瓣膜、三尖瓣膜「鎖緊」，讓血液不再回流，心房中膈缺損的部分也「補」了起來，只是因身體年邁，術後出現部分併發症，但經治療後仍順利出院。李君儀說，以馬偕為例，心臟達文西手術費用為26萬元，因為是自費、病人對術後成果的期待性也高，故接受手術的年齡層、仍較接受一般傳統手術的患者來的年輕。

(中時)