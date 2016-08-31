低調 俄艦隊開拔赴南海演習

圖為大型反潛驅逐艦「特里布茲海軍上將」號的資料照。（圖/俄羅斯國防部）

俄羅斯太平洋艦隊本周將赴南海，參加代號為「海上聯合-2016」的中俄聯合軍演，據塔斯社說，演習將從9月11舉行至19日。

俄羅斯太平洋艦隊東部軍區新聞官馬特維耶夫（Vladimir Matveyev）指出，9月初時，大型反潛驅逐艦「特里布茲海軍上將」號（Admiral Tributs）與 「維諾格拉多夫海軍上將」號（Admiral Vinogradov）、大型兩棲艦「佩列斯韋特」號（Peresvet）、海上拖船「阿拉套」號（Alatau），以及油輪「佩琴加」號（Pechenga）都將前往中國廣東省湛江。

「特里布茲海軍上將」號（Admiral Tributs）與 「維諾格拉多夫海軍上將」號都是無畏級（Udaloy-class）反潛驅逐艦，標準排水量為6,930噸，是在前蘇聯時代所打造。除了反潛外，它們也具備反艦能力，攜有P-270蚊子（P-270 Moskit），也就是美國國防部代號SS-N-22，北約代號日炙（Sunburn）的超音速衝壓發動機反艦飛彈。

而「佩列斯韋特」號是蟾蜍級（Ropucha-class）登陸艦，專為搶灘登陸而設計，並能載運重達450噸的貨物。它能裝載多達10輛主戰坦克，或是12輛裝甲運兵車，再加上230-340名兵員。這級艦屬於平甲板船型，從艦首1/3－l/4艦長處，上甲板向上斜升，往後平直。上層建築佈置在艦中後方，而前面的上甲板為裝載甲板，上面開有一個裝貨艙口。

《外交學者》（The Diplomat）網站指出，俄羅斯派登陸艦參加演習，顯示將會有模擬兩棲攻擊行動。

而從這次俄羅斯派出的艦隊看來，並沒有任何潛艇。由於俄羅斯正在交付越南兩艘巡防艦與6艘潛艇，因此莫斯科小心翼翼，以期在南海存有爭議的中、越雙方間維持平衡。

或許這也是俄羅斯派出的艦隊規模相當小、而且並未出動最新型戰艦的緣故。

儘管官方並未正式確認，中國海軍南海艦隊將主導演習，但由俄羅斯艦隊航向南海艦隊司令部位於廣東省湛江市看來，應該可以確定，南海艦隊將在這次聯合演習中扮演要角。

自從2005年以來，中俄舉行了6次海軍聯合演習，2012年由北京首度主導演習。2015年，雙方加強軍事交流，不僅在日本海舉行海軍與兩棲攻擊演習，也在地中海舉行了規模較小的演習。

而五角大廈對中國2016年軍事活動的報告顯示，中俄去年的海軍演習包括兩部分。第一階段在是地中海，重點在於防衛海上交通線（sea lines of communications ，SLOCs），並打擊恐怖主義。而第二階段則是在日本海，重點在於同步兩棲登陸、聯合防空演習，還有反水面艦艇演習。

《外交學者》指出，中俄並沒有正式的軍事聯盟關係，雙方聯合軍演的政治意義大於實質，主要在凸顯兩國迅速增長的安全夥伴關係。

(中時電子報)