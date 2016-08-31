台泥金昌採礦爭議 環團遞交公民告知書予環保署

我要評比

環團今日上午於環署門口遞交公民告知書。（洪安怡攝）

採礦爭議又一樁。今(31)日上午環團於環保署大門抗議，台泥金昌案規避環差，且將於明(1)日開工，環團遞交公民告知書給予環保署，環保署綜計處副處長洪淑幸表示，才剛收到公民告知書，會詳細了解內容，於規定60日內給予回覆。

台泥子公司「金昌石礦」位於花蓮，礦業用地核定面積約103.34公頃，於2008年通過環評，但因為花蓮縣的「八不政策」延宕至今。地球公民基金會專員潘正正指出，合盛原、金昌、寶來3礦業權雖各不相同，但母公司皆為台泥，合併礦業用地核定總面積高達253.74公頃，是全台最大。

蠻野心足生態協會秘書長謝孟羽指出，該案環評審查結論從2008年公告至今已將近8年，依規定超過3年就須提出環差分析，但目的事業主管機關卻將今年2月花蓮縣政府核准的水保許可作為開發許可認定，以此規避環差。

地球公民基金會專員吳其融質疑，去年台灣大理石總產量為1803萬噸，內需自給率已達到123%，金昌的預估產量更達到650萬噸，且外銷價低，不理解為何要持續動工。潘正正更提及，該案鄰近和平、和中、和仁3部落，84名居民也共同連署提出聲明，依照《原基法》第21條規定，要取得部落同意，並談妥回饋與補償機制方得開工。

洪淑幸指出，開發許可時間點由目的事業主管機關所認定，且剛收到公民告知書，還要花時間了解內容，但會依照規定於60日內提出回覆。地球公民基金會表示，若該案不執行環差審查，未來將提起行政訴訟。

(中時)