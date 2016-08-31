南韓證實 北韓副總理金勇進被處決

南韓統一部發言人鄭俊熙今天在記者會上表示，政府經多個管道證實，北韓內閣副總理金勇進已在今年7月被北韓當局處決。

南韓聯合新聞通訊社報導引述鄭俊熙表示，此外，勞動黨統一戰線部部長金英哲、勞動黨宣傳煽動部第一副部長崔輝都被下放接受革命再教育。

南韓政府消息人士透露，現年63歲的北韓內閣副總理金勇進，於今年6月29日舉行的第13屆最高人民會議上，因「姿勢不恭」而受到北韓當局的指責，他在保衛部接受調查結果被判定為「反黨反革命份子」，並被打成「現代版宗派份子」，已在7月被槍斃。

這名人士指出，現年71歲的金英哲依老賣老、氣勢高壓，並大力擴張統戰部的權力等濫用職權，已於7月中旬至8月中旬在村接受為期1個月的革命化再教育處罰。

報導指出，金英哲為了向金正恩表忠，接受了革命化再教育回歸北韓權力核心後，勢將向南韓採取更為強硬的態度。

另外，現年61歲的崔輝，因受到金正恩的指責，已於5月份下放至外地接受革命化再教育。1050831

(中央社)