國際秩序爭主導 歐習會美中再交手

大陸國家主席習近平將在中國首次舉辦20國集團峰會時，和任內最後一次訪中的美國總統歐巴馬展開「歐習會」，兩人在南海仲裁後首度交手，也是國際秩序誰主導的觀察指標。

在20國集團（G20）峰會前，包括跨太平洋夥伴協定（TPP）及跨大西洋貿易及投資夥伴協定（TTIP）的最新進展，都讓歐巴馬在G20領袖會議上必須更堅強地維持自信。

美國國會已講明，不會在今年底前批准TPP；歐洲聯盟雖強調，TTIP談判「球仍在動」，但包括德國與法國都已表達「不和美國繼續玩」的相似立場。

然而，白宮國安會負責全球財經事務的資深主任西格爾諾爾斯（Christina Segal-Knowles）今天在華府外籍記者中心仍強調，她有信心TTIP談判最終能完成，TTIP談判工作仍持續中，協商尚未結束。

同樣與會的國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）則坦言，TPP確實有待國會批准，但他強調，這是有利於美國區域安全與經濟的協定，也是二戰後區域秩序最顯著一次的提升，美國仍努力中。

TPP和TTIP成了歐巴馬在跛鴨期的外交考驗，不難想像在G20領袖峰會上，他除了要忙於和也與會的TPP成員國澳洲、加拿大、日本與墨西哥等領袖重申美國會努力推動協定的立場外，他更需要與歐盟國家好好聊一聊，TTIP到底現在進度為何？要如何繼續推動？

身為主人的習近平，可好整以暇地作壁上觀，但「歐習會」上，美中雙方要怎麼啃兩國間的硬骨頭，美國會前仍強調，一定會有所堅持。

白宮國安會亞洲事務資深主任康達（Daniel Kritenbrink）說，包括在南海、網路安全及人權議題上，歐巴馬會坦率地和習近平交換意見，「我們不會掩飾（paper over）雙方分歧」，但要縮小及管控分歧，並擴大務實合作。

對於南海爭議，康達重申美國立場，強調歐巴馬會坦率地告訴習近平，也就是所有國家都須根據國際法、進一步釐清及執行相關聲索主張，承諾和平解決爭議，並確保能維護航行自由，這是美國期待看到的最好結果。

康達還提到，就他理解，習近平不久前和造訪北京的白宮國安顧問萊斯（Susan Rice）提到，中國沒有要挑戰美國：同樣的，他要說，美國也沒有企圖要遏止或對抗中國。

歐巴馬除參加G20，他還將訪問寮國，成為美國首位訪問寮國的總統，在亞洲事務上，他任內確實投注諸多心力。羅素說，歐巴馬政府做了很多努力，為與亞太國家的建設性關係打造了堅實基礎，「美國能應付壓力，也能完成使命」。

對中國而言，能主辦G20，彷彿是中國能與已開發國家平起平坐的一大證明，習近平屆時的一言一行及與各國元首的互動方式，將展現中國將以何種姿態成為能否孚眾望的大國。

大陸為會議完美召開，已豪不掩飾向世人展現僅有「中國特色」的辦活動方式，諸如延後開學、禁送液體與粉末快遞、強制網咖停業、將杭州的異議人士移居，為了給各國元首呼吸乾淨空氣，政府還下令鄰近杭州的工廠停工。

而標榜民主、人權與自由的其他G20強國，會以什麼樣的方式，在中國主場彰顯「普世價值」，美國作為民主國家陣營的最大領袖國，歐巴馬若能更多關注天堂杭州外的中國普通百姓，將是美國展現大國軟實力的最好方式。1050831

(中央社)