台科大暑期營 邀日大學生交流實習

台科大舉辦暑期營，邀日本大學生來台，除了全英文授課，還安排企業參訪與實習，讓日本學生體驗台灣職場文化。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 105年8月31日

台科大今天表示，為加深台日學術和產學合作，舉辦暑期營，邀日本大學生來台，除了全英文授課，還安排企業參訪與實習，讓日本學生體驗台灣職場文化。

台灣科技大學材料系舉辦兩週的暑期營隊，邀東京工業大學、德島大學、大阪大學、大阪工業大學等日本頂尖大學約30位學生來台，與台科大學生交流，並由台科大材料、機械、電子、工管等各領域教授跨團隊授課，並安排企業參訪與實習。

台科大校長廖慶榮表示，此次參與暑期營隊的學生都來自日本知名大學，東京工業大學更是日本頂尖理工大學，在日本400大企業錄取率位居全日本第2名，台科大學生有機會和他們一同學習，透過全英文授課，在專業上互相切磋，也增進英文能力與跨國文化了解。

台科大暑期營隊課程內容多元，從智能工廠、工業4.0到節能、色彩科技到太陽能電池、燃料電池等，另外還安排到台電明潭發電廠、友嘉實業進行企業參訪，課程結束後，還有7位日籍學生留在台灣企業實習兩週，體驗台灣職場文化。

來自德島大學的藤田勇磨說，透過這次營隊，接觸到許多過去沒學過的專業知識，包含色彩科技的應用等，也結交不少台灣朋友，是非常珍貴的經驗，為了更了解台灣產業現況，課程結束後將到穎台科技實習，學習液晶顯示器相關製造技術。

來自東京工業大學的仲西朋也表示，由於媽媽是翻譯官，他從小就學習中文，這是第一次到國外求學，他發現台灣的學生及老師英文程度很好，能用英語流暢地溝通，台科大還有很多老師會說日語，也令他相當驚訝。1050831

(中央社)