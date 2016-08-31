黨產委員會揭牌 顧立雄盼完成最後一哩路

不當黨產處理委員會今天上午揭牌。主委顧立雄致詞表示，他知道處理不當黨產是兩邊不討好的工作，但這不是假議題，他希望完成民主最後一哩路，也希望各界不要再打口水戰。

顧立雄表示，委員會籌備以來有各種不同的聲音，他要透過機會好好說明委員會的任務。

他表示，「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」的第一條，開宗明義指出，這個條例是為了調查及處理政黨、附隨組織及其受託管理人不當取得之財產，建立政黨公平競爭環境、健全民主政治，以落實轉型正義。

顧立雄表示，未來這個委員會，將會致力於消除威權體制所遺留至今的政黨競爭不平等的現象，以保障民主體制下每個政黨在政治場域中競逐時，機會是一樣的，基礎是一樣的，空間是一樣的，如此才能為台灣創造真正的民主，形塑真正的政黨政治，這就是處理不當黨產的真諦。

顧立雄說，「有些人會批評我們是在算帳，的確，我們是在算一筆黨國不分下，政黨憑藉一般社會團體所不可能享有的統治權力特權而不當獲取財產這一筆很長久的帳」。

他表示，算帳是為了釐清威權體制下，成為國家機器一部分的政黨在獲取財產過程中的不公不義，要讓權利受損的人民與國家可以得到權利的回復、將歷史真相公諸於世，這不但重要，更是現在這個世代必須要即刻處理的事。

顧立雄表示，面對威權過渡到民主社會所遺留的不當黨產，最棘手的問題在於，沒有人清楚這個國家在威權時期，透過權力的不對等、透過所擁有統治權力的操縱，以違反實質法治國原則，得到及處分掉的歷來黨產到底有多少？歷史學家並不真正知道、黨產專家並不真正知道，最重要的是，台灣人民不知道。

他表示，社會歷經解嚴、動員戡亂時期終止、國民大會代表全面改選乃至廢除、立法委員全面直選、總統直選，甚至3次的政黨輪替，但是不當黨產迄今還是存在，為何台灣社會歷經了無數次的改革，不當黨產的問題卻依然始終無法解決。

顧立雄表示，處理不當黨產不是一個假議題，也不只是歷史問題，這件事情是台灣從威權轉型到民主社會的過程中，遲遲尚未被解決的事情，它迄今仍活生生、赤裸裸存在。它的存在標誌著台灣的民主始終沒有走完那早就該走完的最後一哩路，而這一哩路能走完嗎？能夠走完嗎？

他表示，「對我而言，這個委員會最重要，也最希望達成的目的，就是透過調查不當黨產的過程，透過公開的聽證程序，揭開關於不當黨產的神秘面紗及黑箱，讓它能被陽光充分照射，讓這最後的一哩路能我們的手中完成。」

「我們這個委員會，要做的事情其實只有一個，就是完成民主的最後一哩路。所以我們就好好捲起袖子，踏實苦幹。」

顧立雄表示，他也要提醒各政黨，要求各位進行財產申報的目的，不僅是向委員會證明其財產的正當性，更是向全民交代，這些財產從何而來，唯有清洗污點，才能與過去的不義政權在道德上劃清界限，也才能卸下那沉重的政治包袱，迎向未來。

顧立雄最後表示，「我們會時刻提醒自己，我們的所作所為都將受到全民的監督；我們會以民主社會所要求的正當程序去處理藉由不正當程序得來的財產，這很艱困，我必須承認，這也是個兩邊不討好的工作；我也沒辦法任意亂開未來進程的空頭支票，是我會在符合正當程序的前提下用最快的速度展開各項工作，我也希望社會各界不要再針對委員會的工作打口水戰，因為口水無益於解決問題，更無益於促進更公平、更民主的社會。」1050831

(中央社)