北市：和日勝生就開發爭議已達成協議

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捷運工程局今天說，北市府與日勝生集團就現有聯合開發案重大爭議已達成協議，美河市案仲裁結果7月11日出爐，日勝生需再付給北市府新台幣33.5億元，並在7月25日交付該款項，也在8月29日簽訂協議書。

捷運工程局表示，因北市府東區門戶計畫推展，經政策通盤檢討，南港機廠現址未來將做為發展五大中心產業及公務機關規劃利用，為符合北市府和民眾最大公共利益，5月11日已正式函告日勝生公司終止南港機廠聯合開發案投資契約。1050831

(中央社)