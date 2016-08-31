秦兵馬俑轉進高雄 9／15科工館開展

即將在高雄國立科學工藝博物館展出的秦文物兵馬俑。(圖／時藝多媒體提供)

今年最重量級的藝文展《秦．俑－秦文化與兵馬俑特展》台北站，今(31)日閉幕，這項在國立故宮博物院的古文物展出，大受北部民眾歡迎，累積觀展人次將近20萬人，9月15日將正式移師到高雄國立科學工藝博物館展出。主辦單位特別選在中秋假期開展，讓南台灣的觀眾能利用假期好好欣賞展覽。

主辦單位時藝多媒體今日表示，秦始皇所建立的龐大帝國，以及隨他沉寂地底的兵馬俑軍團，縱橫古今兩千餘年，迄今仍是歷史上神祕難解的謎團之一。在華人文化中，無人不知秦始皇是一統六國、成就帝業的千古一帝，然而，是何種因素奠定了秦朝強盛的基礎？

主辦單位指出，2016年《秦．俑－秦文化與兵馬俑特展》，以深入淺出的方式，向觀眾訴說一段深遠流長的秦歷史，展覽共分為「秦與周戎」、「東進稱霸」、「變法革新」、「秦始皇帝」以及「漢承秦制」等5大展區，漸次揭開千年以前，秦人一些令人震驚的歷史真相，讓觀者能夠重新審視所謂的大秦文化。

時藝多媒體說，此次展覽集結了陝西及甘肅近20家博物館單位的館藏珍品，共有近300件先秦、以及秦漢時代的文物，總保險價值直逼30億台幣，展品中有極為罕見的將軍兵馬俑〈高級鎧甲軍吏俑〉、堪稱古代高級超跑的〈西戎貴族復原馬車〉、秦王出兵信符〈杜虎符〉，還有整座西戎王公貴族墓的陪葬品等等，可說是有史以來最精采的秦文化展，讓南台灣觀眾可親眼見證大秦帝國的歷史脈絡。

展覽預售72折優惠票僅要200元（原價280元），自即日起至9月14日可於全台7-11 ibon或利用網路在YAHOO超級商城「時藝」、GOMAJI、博客來售票網或17 Life等平台購買。

(工商)