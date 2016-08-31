苗縣議員拿K他命質詢 今繳交2萬罰鍰

民進黨苗栗縣議員謝芳紋(右)，向警局出納繳交2萬元罰鍰。（陳慶居攝）

民進黨苗栗縣議員謝芳紋繳交2萬元罰鍰，強調心痛卻不後悔。（陳慶居攝）

民進黨苗栗縣議員謝芳紋，今年5月28日在縣議會定期大會中，公開拿出在KTV拾獲的K他命質詢，希望警方及社會各界重視毒品氾濫問題。謝驗尿結果雖呈陰性反應，但仍因無故持有毒品須繳交2萬元罰鍰，她上午到警局繳款。

謝芳紋說，儘管被罰2萬元，畢竟白花花的鈔票，當然會心痛，但事實上已喚起各界對毒品氾濫問題的高度重視，她心痛卻不後悔。此外，她還得參加6小時的法治教育。

縣議員5月間定期會，民進黨縣議員李聰祥及謝芳紋相繼大動作質詢，李拿列為保育類的毒蛇眼鏡蛇質詢，質疑毒蛇列保育類的適當性，他後來將眼鏡蛇野放未被罰鍰。

而謝芳紋接著拿拾獲的K他命質詢，直指縣內毒品氾濫，校園和KTV也遭汙染，她不惜觸犯法令亮出毒品質詢縣府官員和警方。她說，最近2個月也持續追蹤觀察，發現KTV等公共場所，不再毒味瀰漫，顯示質詢已達到某程度目的。

苗栗縣警局刑警大隊長謝有筆指出，暑期青春專案期間，警方查獲施用及持有毒品共28件29人，轉讓及販賣則有12件13人，績效達362%已超過警政署核定標準。而緝毒行動也將持續執行，不因專案結束而鬆懈。

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(中時)