赴陸宣傳來台觀光 賀陳旦：官方不宜大張旗鼓

交通部長賀陳旦今日出席「前瞻規畫、大步向前」觀光論壇。（方濬哲攝）

交通部長賀陳旦表示業者組團赴陸，官方不宜大張旗鼓。（方濬哲攝）

交通部長賀陳旦今日出席「前瞻規畫、大步向前」觀光論壇，對於近日來台陸客減少的情形，開幕致詞中他提到，到年底為止，陸客來台數將會減少60到65萬，但整體觀光人數仍會達到千萬目標。

另為解決陸客不來問題，行政院宣示觀光局將與旅遊業者組團赴陸「拉客」宣傳，賀陳旦表示，交通部將採取審慎態度，不宜大張旗鼓。

(中時)