吉爾吉斯使館爆炸案 王毅促嚴懲元兇

吉爾吉斯爆炸案，中國大陸外交部長王毅30日與吉爾吉斯外交部長阿布德爾達耶夫通電話，對爆炸案表示強烈譴責，要求儘快查明真相，嚴懲元兇。

據中國大陸外交部官網，王毅要求杜絕此類事件再次發生，表示中方支持雙方進一步深化反恐合作，維護共同安全利益。

大陸外交部官網引述阿布德爾達耶夫表示，強烈譴責這起自殺式恐怖襲擊事件，對中國駐吉爾吉斯使館及受傷人員表示慰問。吉爾吉斯將全力確保中方在吉人員和機構的安全，願加強與中方在反恐等領域合作，共同打擊「三股勢力」。

「三股勢力」為中國大陸對暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力的統一稱法。

30日上午，一名攻擊者駕駛汽車撞入中國大使館閘門，再駛入使館約50公尺範圍引爆炸彈，駕駛疑似在攻擊行動中死亡，多名大陸使館人員受傷。吉爾吉斯內政部指事件是恐怖襲擊，目前沒有團體宣稱犯案。1050831

(中央社)